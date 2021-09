PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VIVENDI - Le directoire du groupe français s'est prononcé mardi en faveur d'un acompte sur dividende en nature dans le cadre de l'introduction en Bourse d'Universal Music Group prévue le 21 septembre

* CAPGEMINI a annoncé un accord en vue du rachat pour un montant non dévoilé du groupe américain VariQ, spécialisé dans la fourniture des services en développement logiciel, cybersécurité et cloud aux départements et agences fédérales américaines.

* TF1, M6 - Gulli, TFX, TF1 Séries Films et 6Ter pourraient quitter le groupe TF1-M6 si leur fusion est autorisée, ont rapporté mardi Les Echos et Le Monde.

* CARMAT a publié mercredi une perte nette de 26,4 millions d'euros au titre du premier semestre. Le groupe n'a enregistré aucun chiffre d'affaires sur la période mais précise que de premières ventes ont été enregistrées à partir du début du troisième trimestre et s'élèvent à environ deux millions d'euros à date.

* INNATE PHARMA a fait état mercredi d'une perte nette creusée à 23,7 millions d'euros au premier semestre et d'une trésorerie de 159,4 millions d'euros à fin juin.

* ADECCO a annoncé mercredi avoir bouclé le financement du rachat d'AKKA TECHNOLOGIES avec l'émission de 1,5 milliard d'euros d'obligations.

