Variation des futures sur indice CAC 40







Variation des futures sur indice Stoxx 600







Valeurs qui se traitent ex-dividende







Le point sur les marchés européens







PARIS, 3 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :



* Les cadres de CREDIT SUISSE se sont efforcés ce week-end de rassurer leurs principaux clients et investisseur sur l'état des liquidités et sur les position de l'établissement helvète, rapporte dimanche le Financial Times.



* STELLANTIS , RENAULT - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 5,46% en rythme annuel en septembre mais accusent une baisse de 11,77% sur les neuf premiers mois de l'année, a annoncé samedi la Plateforme automobile. Par ailleurs, Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a déclaré au Parisne que l'approvisionnement en semi-conducteurs devrait rester "très compliqué" jusqu'à fin 2023.



* AXA envisage d'investir au moins 100 millions d'euros dans une nouvelle augmentation de capitral de MONTE DEI PASCHI DI SIENA sans modifier les statuts de leur coentreprise, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.



* RWE - Le premier producteur d'électricité d'Allemagne a conclu le rachat à l'américain Con Edison d'un portefeuille d'activités d'énergies renouvelables valorisé 6,8 milliards de dollars (6,9 milliards d'euros). Le financement de l'opération fera d'une filiale de la Qatar Investment Authority (QIA) un actionnaire à 9,1% de RWE.



* BARCLAYS - La banque britannique a accepté de verser des pénalités d'un montant de 361 millions de dollars aux Etats-Unis pour des manquements à ses procédures de contrôle interne lors d'une erreur de vente de titres, a annoncé vendredi la Securities and Exchange Commission (SEC).



