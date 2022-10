*



Variation des futures sur indice CAC 40







Variation des futures sur indice Stoxx 600







Valeurs qui se traitent ex-dividende







Le point sur les marchés européens







PARIS, 4 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :



* M6 - RTL GROUP , filiale de BERTELSMANN , a annoncé lundi avoir renoncé à la vente de sa participation de contrôle dans M6 après l'échec du projet de fusion de ce dernier avec TF1 .



* STELLANTIS - Le constructeur franco-italo-américain détenait en Italie une part de marché de 31,57% en septembre selon les calculs de Reuters à partir des données partielles publiées par le ministère italien des Transports qui font état d'une hausse de 2,78% des immatriculations le mois dernier sur un an.



* EUROBIO SCIENTIFIC - Le spécialiste français du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie a annoncé lundi l'acquisition du groupe néerlandais Genome Diagnostics (GenDx) pour un montant de 135 millions d'euros.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)