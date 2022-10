(.)



Variation des futures sur indice CAC 40







Variation des futures sur indice Stoxx 600







Valeurs qui se traitent ex-dividende







Le point sur les marchés européens







PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :



* EDF , EDISON . Avec la renationalisation en cours d'EDF, tous les regards sont désormais braqués sur Edison et des fonds d'investissement et des groupes d'énergie se préparent l'éventualité d'une mise en vente de la filiale italienne d'EDF, ont dit à Reuters trois sources.



Selon d'eux d'entre elles, EDF pourrait retirer jusqu'à 8 milliards d'euros si le groupe français décidait de mettre en vente sa filiale dans les prochains mois.



* TOTALENERGIES . Lors d'une conférence à Londres, le PDG du groupe français, Patrick Pouyanné, a déclaré que plafonner le prix du pétrole russe était une mauvaise idée.







L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Marc Angrand et Matthieu Protard)