*



Variation des futures sur indice CAC 40







*



Variation des futures sur indice Stoxx 600







*



Valeurs qui se traitent ex-dividende







*



Le point sur les marchés européens







PARIS, 10 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :



* TOTALENERGIES -La direction de TotalEnergies a proposé dimanche d’avancer les négociations avec les syndicats sur les salaires au mois d’octobre sous réserve de la fin des blocages pour permettre un réapprovisionnement des stations-service, alors que la situation se tend grandement en France.



* RENAULT - Le constructeur automobile japonais Nissan Motor presse son partenaire français Renault de réduire autant que possible la participation qu'il détient à son capital et pourrait envisager de lever des liquidités pour racheter les titres, a-t-on appris dimanche d'une source au fait du dossier.



* AMS-OSRAM a annoncé vendredi la démission de son directeur financier, Ingo Bank, pour raisons personnelles.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Laetitia Volga et Claude Chendjou)