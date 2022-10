*



PARIS, 11 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :



* AIRBUS a annoncé lundi avoir remporté 647 commandes nettes entre janvier et septembre et avoir livré 435 appareils sur la période.



* LVMH - Le géant français du luxe doit publier ce mardi ses résultats du troisième trimestre après la clôture de la Bourse de Paris.



* AB SCIENCE a annoncé lundi avoir reçu le feu vert de plusieurs autorités sanitaires pour entamer une étude clinique confirmatoire de phase 3 avec le masitinib dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.



* MONTE DEI PASCHI DI SIENA . La banque MPS et le Trésor italien sont confiants dans la capacité de la banque toscane de lever jusqu'à 2,5 milliards d'euros lors de son augmentation de capital, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier.



* TELECOM ITALIA . La Caisse des dépôts italienne (CDP) et ses partenaires ont réclamé plus de temps pour sceller un accord en vue du rachat du réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia, ce qui risque de retarder le projet de créer un leader national de la téléphonie fixe.



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)