PARIS, 12 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :



* LVMH a fait état mardi de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre, notamment grâce à l'amélioration de l'activité en Chine avec l'assouplissement des restrictions anti-COVID.



* BNP PARIBAS a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Kantox, une "fintech" spécialisée dans la gestion automatisée du risque de change.







* VINCI a annoncé mardi l'acquisition des sociétés TLT-Building et TLT-Connection afin de renforcer sa présence en Finlande.



* TOTALENERGIES - La CGT et Force ouvrière (FO) appellent à la grève à partir de mercredi à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), propriété de TotalEnergies, dans le cadre du mouvement national dans le secteur pour des revalorisations salariales.



* EUTELSAT doit publier ce mercredi les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal décalé et présenter sa stratégie avant l'ouverture de la Bourse de Paris.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)