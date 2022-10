*



Variation des futures sur indice CAC 40







*



Variation des futures sur indice Stoxx 600







*



Valeurs qui se traitent ex-dividende







*



Le point sur les marchés européens







PARIS, 13 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :



* TOTALENERGIES - Alors que le mouvement de grève se poursuit dans plusieurs raffineries et dépôts en France, le groupe a annoncé un bonus exceptionnel d'un mois de salaire pour tous ses salariés dans le monde et s'est dit disposé à envisager pour 2023 des augmentations salariales sur la base de l'inflation 2022. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit un amendement au projet de loi de finances 2023 prévoyant une surtaxation temporaire des "superdividendes" et des "super-rachats d'actions".



* VILMORIN a publié mercredi soir un excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel en hausse à 392,1 millions d'euros et dit prévoir pour son exercice 2022-2023 une croissance de son chiffre d'affaires de 6% à 8% à données comparables et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%.



* EASYJET a dit s'attendre à une perte annuelle avant impôt de 170 à 190 millions de livres sterling en raison notamment des annulations de vols pendant la saison estivale.



* MONTE DEI PASCHI DI SIENA a annoncé que son projet d'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros était intégralement garanti par ses banques partenaires et que le Trésor italien s'était engagé à souscrire à l'opération à hauteur de 1,606 milliard.



* GSK - Le groupe pharmaceutique britannique a publié jeudi des résultats d'essais clinique montrant une efficacité de 82,6% de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial.



* SÜDZUCKER - Le groupe allemand, premier producteur de sucre d'Europe, a publié jeudi un bénéfice d'exploitation trimestriel en hausse de près 80% et confirmé ses prévisions annuelles malgré la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Le titre gagnait 3,6% dans les premiers échanges en avant-Bourse.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Marc Angrand)