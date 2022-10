*



PARIS, 14 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe:



* PERNOD RICARD a annoncé jeudi son intention de relever "significativement" sa participation dans le groupe de spiritueux haut de gamme américain Sovereign Brands, sans dévoiler les modalités financières de l'opération.



* VINCI a fait état jeudi d'un trafic passagers dans ses aéroports en hausse de 85% au troisième trimestre par rapport à la même période il y a un an.



* LA FRANÇAISE DES JEUX (FDJ) a annoncé jeudi avoir relevé ses prévisions 2022 et prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel en progression de plus de 8% ainsi qu'un taux de marge d'Ebitda de l'ordre de 24%.



* NOVARTIS - Le géant pharmaceutique suisse a déclaré jeudi qu'il allait supprimer jusqu'à 400 postes à Dublin, soit environ un quart de ses effectifs irlandais, dans le cadre de la réorganisation de ses activités.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)