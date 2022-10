*



Variation des futures sur indice CAC 40







*



Variation des futures sur indice Stoxx 600







*



Valeurs qui se traitent ex-dividende







*



Le point sur les marchés européens







PARIS, 18 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe:



* ADP a fait état de 27,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble de son réseau d'aéroports en septembre, un chiffre en hausse de 8,9 millions par rapport au même mois de l'an dernier mais qui ne représente que 76,6% du trafic de septembre 2019.



* LUFTHANSA a relevé ses prévisions de résultats annuels, disant tabler désormais sur un bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté de plus d'un milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible de plus de deux milliards.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Marc Angrand)