PARIS, 19 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :



* CASINO a annoncé mardi avoir finalisé la cession de Greenyellow à Ardian pour un montant de 600 millions d'euros.







* ALSTOM a annoncé mardi la signature d'un contrat de services d'environ 300 millions d'euros avec Govia Thameslink Railway.



* VIRBAC a annoncé mardi anticiper désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 6% et 9%, contre entre 5% et 10% auparavant, après un chiffre d'affaires en baisse de 0,2% à parités constantes au troisième trimestre.







* MERCIALYS a confirmé mardi ses objectifs financiers pour cette année avec un FFO (fonds provenant des opérations) par action attendu en progression d'au moins 2% et un taux de distribution compris entre 85% et 95% du FFO 2022. (Le communiqué )



* HAULOTTE GROUP a annoncé mardi anticiper une croissance de ses ventes de l'ordre de 20% cette année après une hausse de 17% de ses ventes au troisième trimestre.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou)