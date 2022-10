*



PARIS, 27 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :



* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a relevé sa prévision annuelle de bénéfice par action ajusté après avoir enregistré une croissance de 21% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois.



* CARREFOUR a relevé mercredi son objectif de cash-flow libre net, après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 23,5 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 11,3% à données comparables par rapport à la même période l'an dernier.



* CASINO a annoncé mercredi soir avoir engagé, afin d'accélérer son désendettement, l’étude d’un projet de cession d’une partie de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí pour un montant d’environ 500 millions de dollars qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché.



* EIFFAGE a annoncé mercredi un accord avec TCI Fund Management pour l'achat de 13,71% du capital de GETLINK



, dont il deviendra le premier actionnaire à l'issue de l'opération avec une participation de 18,79%.



* ACCOR , le plus grand groupe hôtelier européen, a publié mercredi un revenu par chambre disponible (RevPAR) meilleur que prévu pour le troisième trimestre, poursuivant la forte amélioration de l'activité depuis le début de l'année.







* BUREAU VERITAS a publié mercredi un chiffre d'affaires de 1,46 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une croissance organique de 8,7%. (Le communiqué: )



* SOITEC a confirmé ses prévisions de l'exercice 2022-2023 après avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre.



* NEXITY a publié un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 2,95 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.



* ELIS a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse à 1,03 milliard d'euros (+17% en organique). Le groupe a légèrement abaissé son objectif de marge d'excédent brut d'exploitation ajusté 2022 mais s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 20%, contre 18%-20% auparavant. (Le communiqué: )



* ALTEN a fait état d'un chiffre d’affaires en hausse de 30,6% à fin septembre et anticipe une croissance organique supérieure à 15% en 2022.



* MONCLER a vu ses ventes augmenter de 12% à taux de change constants au troisième trimestre, grâce à une forte croissance en Europe et à une amélioration de son activité en Chine.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)