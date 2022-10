*



Variation des futures sur indice CAC 40







*



Variation des futures sur indice Stoxx 600







*



Valeurs qui se traitent ex-dividende







*



Le point sur les marchés européens







PARIS, 31 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :



* TOTALENERGIES - QatarEnergy est en discussions avec le gouvernement libanais pour prendre une participation de 30% dans un bloc d'exploration gazière en mer et négocie parallèlement sur le sujet avec TotalEnergies et l'italien Eni



, a confirmé dimanche le directeur général de la compagnie énergétique publique qatarie, Saad al Kaabi.







* FRESENIUS MEDICAL CARE - Le groupe allemand spécialisé dans la dialyse rénale a annoncé dimanche avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats pour 2022 en raison de l'augmentation du coût du travail et d'une reprise plus lente qu'attendu en Amérique du Nord.



* TELECOM ITALIA a annoncé vendredi avoir donné jusqu'au 30 novembre au groupe public CDP et à ses alliés pour lui soumettre une offre sur son réseau et les discussions se poursuivront sans exclusivité, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.



* CREDIT SUISSE - CS First Boston, la nouvelle entité de banque d'investissement dont le groupe suisse a annoncé la création jeudi, sera présente dans le conseil en fusions-acquisitions, la levée de capitaux pour ses clients et les opération de financement avec effet de levier "avec une présence dans toutes les régions où elle dispose d'un avantage concurrentiel", selon une note interne que Reuters a pu consulter.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Reportage XXX, version française Marc Angrand)