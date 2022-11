*



PARIS, 2 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :



* SODEXO a présenté son plan stratégique à l'horizon 2025, précisant viser une croissance interne de 8% à 10% en 2023 et de 6% à 8% les deux années suivantes, ainsi qu'une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants l'an prochain puis supérieure à 6% en 2025.



* IMERYS a fait état d'une croissance organique de 13,3% sur un an au troisième trimestre ainsi que d'un Ebitda courant de 193 millions d'euros, en hausse de 15%, et il a confirmé sa prévision d'Ebitda courant annuel.



* CREDIT SUISSE - Le fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA) a l'intention d'augmenter sa participation dans la banque suisse en répondant à son appel au marché au côté de la Saudi National Bank, écrit mercredi le Financial Times en citant des sources au fait des discussions.



* NOVO NORDISK - Le groupe pharmaceutique danois a annoncé avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après une croissance de son chiffre d'affaires de 16% à taux de changes constants sur les neuf premiers mois de l'exercice.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Marc Angrand)