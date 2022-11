*



PARIS, 4 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :



* EIFFAGE a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, à 5,2 milliards d'euros, et a confirmé des perspectives annuelles.



* TELEPERFORMANCE a publié une croissance de 7,0% à données comparables de son chiffre d'affaires du troisième trimestre et revu à la hausse son objectif annuel de croissance des activités et celui de taux de marge d'Ebita courant.







* JCDECAUX a annoncé une croissance de chiffre d'affaires trimestriel supérieure à ses attentes et prévoit pour le quatrième trimestre un taux de croissance organique ajusté autour de 3,0% sur un an.



* EURONEXT a publié des résultats en baisse au titre du troisième trimestre.



* NEOEN a publié jeudi un chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de 68% sur un an et a relevé la fourchette de son objectif d'Ebitda ajusté 2022 entre 390 et 410 millions d'euros.



* PIRELLI a relevé sa prévision de ventes pour 2022 après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, évoquant la solidité de son modèle économique et les mesures adoptées contre la volatilité du marché.



* ENEL a abaissé sa prévision de bénéfice net annuel après la sous-performance de ses activités en Italie au cours des neuf premiers mois.



* LEONARDO a relevé ses perspectives annuelles après avoir fait état d'un bond du nombre de commandes entre janvier et septembre.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Laetitia Volga)