PARIS, 9 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :



* AIRBUS a annoncé mardi avoir remporté un total net de 810 commandes d'appareils entre janvier et octobre.







* ORPEA a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 6,4% à 1,18 milliard d'euros au titre du troisième trimestre et annoncé la présentation d'un plan stratégique qui sera dévoilé le 15 novembre.



* ESSILORLUXOTTICA a annoncé mardi contester la décision de l'Autorité française de la concurrence qui a infligé au groupe une amende d'environ 81 millions d'euros pour "pratiques commerciales discriminatoires visant à entraver le développement en France, de la vente en ligne de verres correcteurs".



* STELLANTIS - L'organisation syndicale UILM du constructeur automobile a annoncé mardi une suspension de l'activité mercredi et jeudi dans l'usine italienne de Melfi en raison de la pénurie d'un composant utilisé dans les semi-conducteurs.



* OVHCLOUD a annoncé mardi la signature d'un financement de 200 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) destiné à accompagner son expansion.



* BONDUELLE a fait état mardi d'un chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2022-2023 en hausse de 4,4% à taux de change constants à 571,3 millions d'euros et a dit maintenir son objectif annuel de croissance de l'activité de 8% à 11% et une marge opérationnelle courante de 2,5%.



* RUBIS s'est dit mardi confiant dans sa capacité à générer une solide croissance de ses résultats pour l'ensemble de l'année après avoir fait état d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 70% au troisième trimestre à 2,042 milliards d'euros.



* VERALLIA a annoncé mardi la finalisation de l'acquisition d'Allied Glass, un spécialiste des emballages en verre sur le marché britannique.



* RYANAIR , LUFTHANSA - Le plus grand aéroport de Belgique annulera près de la moitié de ses vols mercredi, et aucun vol ne quittera le hub de Ryanair à Charleroi en raison d'une grève lancée pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)