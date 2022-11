*



Variation des futures sur indice CAC 40







*



Variation des futures sur indice Stoxx 600







*



Valeurs qui se traitent ex-dividende







*



Le point sur les marchés européens







PARIS, 11 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :



* TELEPERFORMANCE , dont l'action a été suspendue jeudi après un plongeon de plus de 30% à la suite de l'ouverture d'une enquête en Colombie sur des soupçons de violation des règles du travail, a annoncé avoir demandé à Euronext de reprendre les cotations du titre ce vendredi. Le groupe a annoncé entre-temps un programme de rachat de ses actions de 150 millions d'euros.



* CASINO , qui a publié ses résultats trimestriels fin octobre, a précisé jeudi que l'Ebitda du groupe en France sur les trois mois à septembre s'était élevé à 342 millions d'euros, en hausse de 34% par rapport à la même période en 2021.



* SAINT-GOBAIN et ICADE ont annoncé jeudi avoir signé une lettre d'intention en vue d'un partenariat visant à développer des bâtiments à faible impact environnemental en France.



* RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ a fait état jeudi d'un Ebitda non audité trimestriel de 112,6 millions d'euros, en baisse de 16,7% sur un an.



* TOD'S - Le groupe de mode italien, dont la famille fondatrice s'interroge sur l'opportunité de le retirer de la Bourse, a annoncé jeudi avoir accru ses ventes sur neuf mois de 16,4% à 724,9 millions euros, un montant supérieur aux attentes des analystes.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)