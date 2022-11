*

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EDF - Luc Rémont prend officiellement ce jeudi les rênes du groupe français d'énergie en passe d'être renationalisé. L'Etat a annoncé mercredi soir que son offre publique d'achat simplifiée sur le groupe au prix de 12 euros par action et de 15,52 euros par Oceane aurait lieu du 24 novembre au 22 décembre.

* ELIOR - Le groupe de restauration collective discute d'un potentiel rapprochement avec son premier actionnaire DERICHEBOURG, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des personnes au fait de la situation.

* ENGIE a annoncé jeudi avoir conclu avec Google un contrat d'achat d'électricité de 100 MW, d'une durée de 12 ans, dans le cadre du développement d'un projet éolien offshore au large de l'Ecosse.

* ORANGE a annoncé mercredi soir la signature avec 27 banques du refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 6 milliards d’euros, qui intègre désormais des critères de performance durable.

* VINCI - Vinci Concessions a annoncé mercredi un renforcement de sa participation dans la concession du pont Rion-Antirion en Grèce, portant sa part de 57,5% à 72,3% dans la société concessionnaire et de 55,3% à 70,5% dans la société d'exploitation.

* SOITEC a confirmé mercredi ses objectifs annuels après une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires résultats au premier semestre. La marge d'Ebitda sur le semestre a toutefois reculé de 36,8% à 35,5% sur un an.

* LDC - Le spécialiste français de la volaille a confirmé mercredi son plan stratégique 2022-2027 après avoir fait état d'un résultat opérationnel et d'un chiffre d'affaires en hausse sur un an au premier semestre.

* MANUTAN INTERNATIONAL a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un résultat net en progression respectivement de 10,6% et de 20,2% au titre de l'exercice 2021-2022 et a annoncé envisager le versement d'un dividende par action de 1,80 euro.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)