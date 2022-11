*

Variation des futures sur indice CAC 40

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende

*

Le point sur les marchés européens

PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT - Le groupe au losange et son partenaire japonais Nissan ont élaboré des plans de bataille pour l'annonce d'un possible accord sur une restructuration de leur alliance dès le mois prochain, ont dit à Reuters trois sources proches des préparatifs, tout en précisant que les négociations n'étaient pas encore terminées.

* RENAULT et AIRBUS ont signé un accord de recherche et de développement pour concevoir une batterie solide destinée aux voitures électriques et à de futurs avions hybrides, rapporte Le Parisien mardi sur son site internet.

* STELLANTIS a annoncé mardi que les modèles électriques pourraient représenter 50% de ses ventes aux Etats-Unis d'ici la fin de décennie, dans le cadre de sa stratégie "Dare Forward".

* TRIGANO a annoncé mardi avoir réalisé pour son exercice annuel un bénéfice net record de 278,5 millions d’euros, en hausse de 24,9%, et prévoir le versement d'un dividende de 3,50 euros par action au titre de l'exercice clos le 31 août.

* BANCO BPM a annoncé mardi avoir choisi Crédit Agricole Assurances, filiale de CREDIT AGRICOLE SA, pour engager des discussions exclusives sur un partenariat dans les activités d'assurance dommages.

* VALNEVA a annoncé mardi l'organisation d'une journée investisseurs à New York le 6 décembre destinée à faire le point sur son portefeuille de vaccins, de produits et ses projets futurs.

* VALEO a annoncé mardi avoir renouvelé son partenariat avec l'École polytechnique dans la recherche et l'innovation pour accompagner des projets dans le domaine des nouvelles mobilités décarbonées.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)