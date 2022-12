*

PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VIVENDI, LAGARDÈRE - La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat de Lagardère par Vivendi.

* VEOLIA a annoncé avoir bouclé les cessions d'actifs annoncées pour obtenir le feu vert de la Commission européenne au rapprochement avec Suez, précisant que le montant total de ces cessions s'élevait à 920 millions d'euros en valeur d'entreprise.

* ATOS a annoncé un partenariat stratégique avec Amazon Web Sevices (AWS) pour aider ses clients à migrer vers l'informatique dématérialisée ("cloud").

* HEINEKEN a confirmé ses prévisions de résultats pour 2022 et 2023 en précisant tabler pour l'an prochain sur une croissance "modeste" des volumes de ventes, et dit prévoir de poursuivre l'amélioration de sa productivité à moyen et long terme.

