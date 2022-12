*

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS - Air India, propriété du conglomérat indien Tata Group, est sur le point de passer une commande historique d'au moins 500 appareils à la fois à Airbus et Boeing représentant une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, ont déclaré dimanche à Reuters des sources du secteur.

* SANOFI a annoncé dimanche ne plus être en discussion avec la biotech HORIZON THERAPEUTICS et ne pas avoir l'intention de présenter une offre de rachat de la société, laissant AMGEN INC comme seul candidat potentiel à une opération.

* EDF - La production nucléaire française a dépassé les 40 gigawatts (GW) ce week-end pour la première fois en neuf mois après l'annonce vendredi par EDF du redémarrage de trois réacteurs nucléaires à l'arrêt, selon les données de RTE, le gestionnaire des lignes à haute tension en France.

* STELLANTIS, propriétaire de Chrysler, a annoncé vendredi arrêter en février pour une durée indéterminée les activités d'une usine d'assemblage dans l'Illinois aux Etats-Unis où elle fabrique le SUV Jeep Cherokee, et qu'elle pourrait ne pas y reprendre ses activités.

* VOLKSWAGEN - Le constructeur automobile tchèque Skoda Auto, propriété de Volkswagen VOWG_p.DE, envisage de se retirer de Chine et une décision définitive en la matière sera prise l'an prochain, a déclaré son directeur général Klaus Zellmer à l'hebdomadaire Automobilwoche.

* EUTELSAT - Le Conseil d'État a ordonné vendredi à l'Autorité française de régulation de l’audiovisuel (Arcom) de revoir sa décision concernant la distribution de trois chaînes de télévision russes par l'opérateur satellitaire français Eutelsat, à la suite d'un recours de Reporters sans frontières (RSF).

* UNICREDIT - La banque italienne a annoncé vendredi que les exigences de fonds propres de la Banque centrale européenne (BCE) pourraient augmenter légèrement mais que cela n'aurait pas d'impact sur ses plans de redistribution aux investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou et Benjamin Mallet)