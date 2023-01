*

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

PARIS, 12 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* UBISOFT a lancé mercredi un avertissement sur ses résultats pour l'exercice fiscal 2022-2023, citant la détérioration des conditions macroéconomiques et la lenteur plus importante qu'anticipé de la période des fêtes de fin d'année et de début janvier. Le groupe a également annoncé un plan de réduction des coûts.

* Le groupe TF1, propriété de BOUYGUES, a annoncé mercredi avoir sous-licencié 28 matches de la Coupe du monde de rugby 2023 aux groupes France Télévisions et M6 .

* DEEZER a annoncé mercredi donner la priorité à la rentabilité cette année, tout en générant une croissance à deux chiffres de ses revenus par rapport à 2022.

* KORIAN a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition en Espagne de l'opérateur de santé mentale Grupo 5 après avoir obtenu les autorisations réglementaires en la matière.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)