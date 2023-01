*

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

PARIS, 20 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALLOUREC a annoncé jeudi avoir récemment remporté "d'importantes commandes" auprès de LLOG Exploration Offshore pour la livraison de 25.000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre d'un projet de développement dans le Golfe du Mexique.

* ORPEA - Le fonds américain KKR étudierait une possible offre sur l'activité des services à domicile d'Orpea, logés dans la filiale Domidom, a rapporté jeudi les Echos, en citant des sources. Orpea a par ailleurs annoncé l'arrêt des discussions entre le consortium d’investisseurs français mené par la Caisse des dépots et consignations et les créanciers financiers du groupe.

* FAURECIA - Jefferies abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "acheter".

