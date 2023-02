*

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

PARIS, 23 février (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EIFFAGE a publié des résultats en hausse au titre de 2022 et proposera en assemblée générale une augmentation de 0,50 euro du dividende, à 3,60 euros par action.

* NEXITY a annoncé dans un communiqué avoir enregistré des résultats 2022 conforme à ses objectifs, avec notamment un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros, mais anticipe une année 2023 "marquée par de nombreuses incertitudes" avec un chiffre d'affaires en léger repli.

* M6 - Le projet de Xavier Niel n'a pas été retenu par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour le renouvellement d'attribution du canal six de la TNT. M6 conserve donc ce créneau et TF1 , unique candidat à son succession pour le canal 1, continuera à exploiter la fréquence.

* ERAMET a fait état de ses résultats annuels, marqué par un excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 1,55 millions d'euros et un résultat net de 740 millions.

* SEB a publié des ventes annuelles de 7,96 milliards d'euros, en baisse 4,7% à taux de change et périmètre constants, et un résultat net de 316 millions, en baisse de 30% par rapport à 2021.

* PIRELLI a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté supérieurs au consensus fourni par l'entreprise pour le quatrième trimestre.

