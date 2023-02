*

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

PARIS, 24 février (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SAINT-GOBAIN a annoncé jeudi anticiper une marge d'exploitation de 9% à 11% cette année après un résultat d’exploitation de 5,33 milliards d'euros en 2022 contre 4,50 milliards d'euros en 2021.

* VALEO - L'équipementier automobile français a dit jeudi viser une croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle cette année après avoir rempli ses objectifs en 2022.

* ALTEN a déclaré jeudi que l'année 2023 s'inscrivait dans la continuité des tendances observées en 2022 et que la demande restait solide après avoir fait état d'un résultat opérationnel 2022 en hausse de 105,7% sur un an et un chiffre d'affaires annuel progression en hausse de 29,3% par rapport à 2021.

* LEONARDO - Les pays européens sont davantage plus prêts à investir dans la défense et la sécurité depuis la guerre en Ukraine, a déclaré jeudi Alessandro Profumo, l'administrateur délégué du groupe italien de défense et d'aérospatiale.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)