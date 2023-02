*

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

PARIS, 27 février (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* THALES - Le groupe a indiqué à plusieurs médias prévoir le recrutement de 12.000 personnes dans le monde cette année, dont 4.000 créations de postes, après 11.500 personnes en 2022. "Nos activités – la défense et la sécurité, l'aéronautique et le spatial, l'identité et la sécurité numérique, dont la cybersécurité – sont toutes en croissance", a déclaré le PDG Patrice Caine au JDD.

* STELLANTIS - Le montant de la rémunération du directeur général, Carlos Tavares, a baissé de 14% en 2022 à 14,9 millions d'euros, a annoncé vendredi soir le groupe automobile. Le montant de son salaire avait déclenché l'an dernier une polémique dans la classe politique française et chez certains syndicats.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou)