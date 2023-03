*

Variation des futures sur indice CAC 40

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende

*

Le point sur les marchés européens

PARIS, 8 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* THALES a annoncé mercredi une hausse de son Ebit et de son chiffre d'affaires en 2022, des résultats portés par une augmentation de la demande malgré les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement.

* ADIDAS a annoncé qu'il prévoyait de réduire son dividende 2022 à 0,70 euro par action, contre 3,30 euros auparavant, après une année marquée par des pertes importantes dues à la rupture de contrat avec le rappeur et créateur de mode américain Kanye West.

* CASINO a annoncé mardi avoir entamé l'étude d'un nouveau projet de cession d'une partie de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí pour un montant d'environ 600 millions de dollars.

* AIRBUS a annoncé mardi avoir remporté 124 commandes nettes et livré 66 appareils sur la période janvier-fevrier.

* GEBERIT a enregistré un bénéfice net plus élevé que prévu en 2022, a annoncé mercredi le groupe suisse de sanitaires et de plomberie, qui a fait part d'un manque de visibilité sur ses perspectives à cause "des incertitudes géopolitiques et des risques macroéconomiques actuels".

* BRENNTAG prévoit une baisse de son excédent brut d'exploitation cette année en raison d'un environnement macroéconomique incertain.

* SIEMENS devait annoncer mardi un investissement de plus de 220 millions de dollars dans la construction d'une usine de fabrication de wagons en Caroline du Nord, ont indiqué la Maison blanche et le groupe allemand.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga)