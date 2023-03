*

Variation des futures sur indice CAC 40

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende

*

Le point sur les marchés européens

PARIS, 9 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VIVENDI a annoncé mercredi un résultat net, part du groupe en perte de 1,01 milliard d'euros, principalement du fait de la déconsolidation de TELECOM ITALIA, après un bénéfice de 24,69 milliards d'euros en 2021.

* SHOWROOMPRIVÉ a annoncé mercredi anticiper une amélioration des conditions de marché cette année et continuer à se focaliser sur sa rentabilité après avoir fait état d'une croissance de l'activité au second semestre 2022 de 4,9% sur un an.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou)