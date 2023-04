*

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

PARIS, 18 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ADP a annoncé lundi que son trafic total avait enregistré une hausse de 26,2% à 24,2 millions de passagers en mars, soit 95,6% du trafic de 2019.

* VIRBAC a publié lundi un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de 314,8 millions d'euros, en repli de -1,3% à taux de changes constants, et a confirmé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel dans une fourchette de 4% à 6% à taux et périmètre constants.

* ABIVAX a fait état lundi de résultats montrant une efficacité de l'obefazimod après deux ans de traitement dans le cadre d'une étude dans la rectocolite hémorragique.

