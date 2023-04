* Variation des futures sur indice CAC 40

PARIS, 26 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING - Le chiffre d'affaires du groupe de luxe n'a progressé que de 1% au premier trimestre, alors que sa marque phare Gucci a moins bénéficié que ses rivaux du rebond de la consommation en Chine et a vu ses revenus décliner aux Etats-Unis.

* CARREFOUR a déclaré mardi être en capacité d'atteindre ses objectifs annuels après l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre, malgré une inflation élevée.

* VINCI a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 17% au premier trimestre et a confirmé ses perspectives annuelles.

* VALEO a confirmé mardi ses objectifs annuels après avoir fait état d'un chiffre d'affaires au premier trimestre de 5,48 milliards d'euros contre 4,75 milliards il y a un an.

* TELEPERFORMANCE annoncé mardi avoir réalisé une croissance organique de son chiffre d'affaires de 1,9% au premier trimestre et attendre pour cette année une hausse de son chiffre d'affaires à données comparables (contrats COVID-19 inclus) de l'ordre de +7%.

* KORIAN a fait état mardi d'une croissance de 11,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* Le groupe RALLYE a annoncé mardi une reprise de cotation des titres rallye, FONCIÈRE EURIS et FINATIS le 26 avril à l'ouverture, trois sociétés dont Jean-Charles Naouri est actionnaire.

* ASM INTERNATIONAL - Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs a fait état mardi d'une baisse de ses commandes au premier trimestre, à 647,4 millions d'euros.

* TELIA - L'opérateur télécoms suédois a annoncé mardi avoir conclu un accord pour céder ses activités et ses actifs de réseau au Danemark à Norlys pour 6,25 milliards de couronnes danoises (838,7 millions d'euros).

* DEUTSCHE BANK envisage de nommer son actuel directeur financier James von Moltke comme président de DWS, sa filiale d'investissement, à l'expiration en octobre du mandat de l'actuel président Karl von Rohr, rapporte mardi l'agence Bloomberg, citant des sources.

* BIC a publié mardi un chiffre d'affaires en croissance de 4,3% au titre du premier trimestre et a confirmé ses objectifs annuels.

* HAULOTTE GROUP a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 43% et a confirmé sa prévision de croissance des ventes supérieure à 20% cette année et le retour à un niveau de marge opérationnelle courante (hors gains et perte de change) entre +3% et +4%.

* MANITOU a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 48% et a confirmé ses perspectives pour cette année.

