PARIS, 15 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA a annoncé lundi viser pour cette année un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros et a indiqué que l'application des nouvelles normes comptables IFRS17 et IFRS9 n'avait aucun impact sur la gestion de la trésorerie et du capital du groupe.

