PARIS, 5 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS est sur le point d'enregistrer une commande record de 500 appareils monocouloirs de la famille A320 auprès de la compagnie aérienne indienne IndiGo, ont rapporté dimanche des sources du secteur. Le constructeur aéronautique européen a par ailleurs indiqué constater une plus grande visibilité sur ses prévisions en termes d'activités industrielles.

* UBS envisage de repousser la publication de ses résultats trimestriels au moins jusqu'à la fin du mois d'août, alors que le géant bancaire suisse fait face aux complexités liées au rachat de CREDIT SUISSE, a rapporté le Financial Times dimanche.

* LUFTHANSA - Le président du directoire Carsten Spohr a déclaré dimanche prématuré toute discussion sur un éventuel intérêt du groupe de transport aérien allemand pour une reprise de TAP, estimant que Lisbonne réfléchit encore à la privatisation de la compagnie portugaise.

* ORPEA - Le gestionnaire d'Ehpad a annoncé vendredi soir avoir bénéficié d'un premier tirage de 200 millions d'euros du financement "new money" consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe et ses filiales Niort 94 et Niort 95.

