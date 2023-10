* Variation des futures sur indice CAC 40

PARIS, 23 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS présentera lundi sa stratégie pour les véhiculaires utilitaires.

* VOLKSWAGEN a abaissé ses prévisions pour l'année et déclaré vendredi ne plus s'attendre à une rentabilité opérationnelle des ventes comprise entre 7,5% et 8,5% sur l'année et que son résultat d'exploitation avant éléments spéciaux était désormais attendu au niveau de l'année précédente, à savoir 22,5 milliards d'euros.

* DASSAULT AVIATION - L'Arabie saoudite a demandé à Dassault Aviation une proposition chiffrée pour l'acquisition éventuelle de 54 Rafale, rapporte le journal La Tribune dans son édition de dimanche.

