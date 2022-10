(Actualisé avec Fortum, Lufthansa, Crédit Agricole/Santander et précisions sur Vodafone)



PARIS, 17 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :



* RENAULT , FAURECIA , STELLANTIS



, VALEO - Emmanuel Macron a annoncé dimanche une hausse du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique pour la moitié des ménages français et l'entrée en application du "leasing social" début 2024, plaidant pour une politique massive de réindustrialisation de l'Europe, à la veille du Mondial de l'Automobile à Paris, dans une interview accordée aux Echos.



* STELLANTIS ne fermera pas d'usine en France à moyen terme, a déclaré lundi son directeur général, Carlos Tavares.



* FAURECIA a annoncé lundi qu'il fournirait à Hyvia, coentreprise entre Renault et Plug, des systèmes de stockage d'hydrogène de nouvelle génération pour la production en série du Renault Master H2-Tech.



* TOTALENERGIES - La grève se poursuit dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant en France, a annoncé lundi un représentant de la CGT de TotalEnergies.



La Première ministre Elisabeth Borne a par ailleurs annoncé dimanche que le gouvernement français procéderait à de nouvelles réquisitions lundi si la situation demeurait "très tendue" dans les stations-service du pays.



* EDF - Un tiers des 18 centrales nucléaires d'EDF était touché vendredi soir par une grève portant sur des revendications salariales, a déclaré samedi une porte-parole du groupe, retardant les travaux de maintenance en cours sur certains de ses réacteurs.



* CRÉDIT AGRICOLE , SANTANDER - CACEIS, la filiale de gestion d'actifs des deux banques, a conclu un accord préliminaire en vue du rachat de l'activité européenne de gestion d'actifs de RBC Investor Services .



* CREDIT SUISSE s'apprête à céder des actifs alors que la banque helvétique doit trouver environ 4,5 milliards de francs suisses (4,60 milliards d'euros) pour combler un trou dans ses finances, rapporte samedi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.



* PROSUS a annoncé vendredi la vente de sa place de marché russe Avito à Kismet Capital Group pour 151 milliards de roubles, soit environ 2,5 milliards d'euros.



* FORTUM a annoncé lundi le lancement d'une étude en vue de la construction de nouvelles centrales nucléaires en Finlande et en Suède.



* VODAFONE accélère les discussions avec une poignée d'investisseurs pour céder une partie de sa participation dans VANTAGE TOWERS , sa filiale de tours télécoms, en espérant conclure un accord d'ici le 15 novembre, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.



Le Financial Times, citant des sources proches du dossier, a par ailleurs rapporté samedi que le fonds activiste Cevian avait réduit sa participation au capital de Vodafone.



Vodafone et le groupe Altice ont également annoncé qu'ils allaient créer une coentreprise en Allemagne, FibreCo, pour fournir du haut débit par fibre optique à sept millions de foyers au cours des six prochaines années.



* LUFTHANSA - Les pilotes d'Eurowings, filiale low cost de Lufthansa, entame ce lundi un mouvement de grève de trois jours portant sur leurs conditions de travail, ce qui pourrait affecter des milliers de vols, ont confirmé les syndicats.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)