(Actualisé avec contrats à terme, IWG)



*



Variation des futures sur indice CAC 40







*



Variation des futures sur indice Stoxx 600







*



Valeurs qui se traitent ex-dividende







*



Le point sur les marchés européens







PARIS, 1er novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :



* RENAULT , STELLANTIS - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 5,45% en rythme annuel en octobre, selon les données de la Plateforme automobile, mais les constructeurs Renault et Stellantis ont vu leurs immatriculations reculer de 4,42% et 5,64% respectivement.



* BP a publié un bénéfice supérieur aux attentes à 8,15 milliards de dollars (8,56 milliards d'euros) au titre du troisième trimestre et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions, de 2,5 milliards de dollars.



* CREDIT SUISSE a confirmé mardi la tenue le 23 novembre d'une assemblée générale extraordinaire sur la proposition d'augmentation de capital.



* IWG a annoncé s'attendre à ce que son bénéfice annuel se situe dans le bas de la fourchette des attentes du marché, les pressions inflationnistes compromettent la reprise du groupe britannique de services aux entreprises.



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Laetitia Volga)