(Actualisé avec Worldline, changements de recommandations)



*



Variation des futures sur indice CAC 40







*



Variation des futures sur indice Stoxx 600







*



Valeurs qui se traitent ex-dividende







*



Le point sur les marchés européens







PARIS, 7 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :



* WORLDLINE a annoncé lundi un projet de rachat des activités d'acquisition commerçant de Banco Desio en Italie pour environ 100 millions d'euros.



* TF1 et Canal+ ont annoncé vendredi avoir signé un nouvel accord de distribution.



* ORPEA recherche près de deux milliards d'euros de capitaux dans le cadre de la restructuration de sa dette, a rapporté vendredi Bloomberg en citant des sources proches du dossier.



* MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS a annoncé vendredi la nomination de Fahd Khadraoui au poste de directeur général, en remplacement d'Andrew Highcock, qui quitte le groupe de vins et de spiritueux.



* THALES - JPMorgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".



* SAINT-GOBAIN - Citigroup reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".



L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Laetitia Volga et Camille Raynaud)