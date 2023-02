(Actualisé avec TF1, Randstad, TUI, Thyssenkrupp)

*

Variation des futures sur indice CAC 40

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende

*

Le point sur les marchés européens

PARIS, 14 février(Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TF1 a annoncé mardi la démission de son président Gilles Pélisson, remplacé par Rodolphe Belmer qui assure également la fonction de directeur général. Le groupe a également fait état d'un chiffre d’affaires consolidé de 2,51 milliards d’euros en 2022, en hausse de 3,3%, et d'un taux de marge opérationnelle courante de 12,6%.

* MICHELIN a fait état lundi de ventes annuelles en hausse de 20,2% et d'un résultat net à 2,0 milliards d'euros mais le cash-flow libre structurel est ressorti à 378 millions d'euros alors que le groupe clermontois avait dit en octobre viser 700 millions d'euros.

* M6 a publié lundi un résultat net part du groupe en baisse à 161,5 millions d'euros, ajoutant qu'une décision sur le renouvellement de la licence de diffusion est attendue dans les prochaines semaines.

* IPSOS a annoncé lundi l'acquisition d'Xperiti, une start-up spécialisée dans les études Business-to-Business (B2B), présente aux États-Unis, en Israël et aux Philippines.

* ROTHSCHILD & CO - Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de la banque, a fait savoir lundi que de nouveaux investisseurs, dont les familles Peugeot et Dassault, ainsi que les frères Wertheimer, rejoindraient un pacte d'actionnaire dans le cadre de son offre d'achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co.

Le groupe a par ailleurs fait état lundi d'un résultat net annuel en baisse à 606 millions d'euros.

* THYSSENKRUPP a publié un bénéfice d'exploitation en nette baisse au premier trimestre, en raison de la baisse des prix des matériaux et de la réduction des stocks par les clients.

*

TUI

, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,8 milliards d'euros tandis que sa perte d'exploitation a été quasiment divisée par deux, à 158,7 millions d'euros contre.

* RANDSTAD a annoncé mardi un bénéfice net du quatrième trimestre supérieur aux attentes, malgré un ralentissement des recrutements dans les entreprises.

* VODAFONE - Liberty Global a déclaré lundi avoir acquis une participation de 4,92% dans l'opérateur télécoms britannique, tout en ajoutant qu'il n'envisageait pas de faire une offre publique d'achat sur le groupe.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Diana Mandiá et Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)