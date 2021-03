Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 23 mars 2021

© AOF 2021

En ligne avec l'Accord de Paris, et pour faire face à l'urgence du changement climatique et de la transition énergétique, Air Liquide s'engage en se fixant pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec deux grandes étapes intermédiaires en 2025 et 2035. Première étape : le début de la Réduction de ses émissions de CO2 en valeur absolue autour de 2025. Deuxième étape : une baisse de 33 % de ses émissions de CO2 des scopes 1 & 2 d'ici 2035 par rapport à 2020 (sur la base de 32.5 million de tonnes d’émissions CO2eq (Scope 1+2) en 2020, comptées “en base marché”).Les nouvelles décisions administratives prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 entrainent des fermetures ou des restrictions des commerces dans les trois pays où Carmila est présent (France, Espagne et Italie). au total, sur les trois pays, 86 centres commerciaux sont fermés ou restreints aux seuls commerces essentiels. Les commerces fermés dans ces centres représentent, à date, 51,6 % des loyers bruts totaux de Carmila.Bonne nouvelle pour le Crédit Agricole. Les superviseurs bancaires et le gouvernement italien ont donné leur feu vert à l'offre de rachat en numéraire de la banque italienne Creval par Crédit agricole Italia. L'enjeu est d'importance. Outre que certains actionnaires de Creval s'opposent à cette opération, le gouvernement italien pouvait bloquer cette offre réalisée dans un secteur stratégique.Focus Home Interactive a annoncé la nomination de Yves Le Yaouanq au poste de Chief Content Officer. Homme de contenu et expert de l'industrie du jeu vidéo, Yves Le Yaouanq a notamment passé plus de 10 ans chez Ubisoft, où il a pu occuper différents postes stratégiques au sein des équipes de la Production Internationale, du passage vers le Games as a Service jusqu'à l'ouverture vers les développeurs indépendants en tant que Senior Open Innovation Manager.L'entreprise de travail temporaire publiera (après Bourse) ses résultats annuels.L'expert en data marketing et communication publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Saint-Gobain a conclu aux Etats-Unis un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy, leader mondial à capital privé qui développe et opère des solutions d'énergie durable. Cet accord porte sur 120 mégawatts (MW) des 250 MW de capacité de la ferme éolienne Blooming Grove, située dans le comté de McLean (Illinois), dont les opérations ont démarré récemment.Streamwide a dévoilé des profits 2020 en forte hausse grâce à l'effet de levier permis par sa croissance et une maîtrise continue des coûts. Le résultat net ressort du spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, a été multiplié par 2,9 à 3,3 millions d'euros, en 2020. Après amortissements, le résultat opérationnel courant est ressorti à 4 millions d'euros, (x3,3) et représente 29% des revenus annuels, contre 12% fin 2019 (+17 points). Les ventes ont progressé de 37% à 13,96 millions d'euros.Total et Shenergy Group, principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture par Total de gaz naturel liquéfié (GNL) pour des volumes jusqu'à 1,4 million de tonnes par an, ainsi que sur la création d'une joint-venture destinée à commercialiser du GNL en Chine. La joint-venture (Total 49%, Shenergy Group 51%) vendra le GNL fourni par Total à des clients de Shanghai et de la région voisine du delta du fleuve Yangzi Jiang, l'un des principaux marchés du GNL en Chine.Trigano a réalisé lundi soir son point d’activité au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021. Entre septembre 2020 et février 2021, le spécialiste du camping-car a réalisé un chiffre d’affaires de 1,37 milliard d’euros, en hausse de 17,6% à données publiées et de 16,5% à périmètre et taux de change constants.La biotech Valbiotis, spécialisée dans la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, a annoncé avoir obtenu la certification ISO 9001 : 2015 pour son Système de Management de la Qualité (SMQ) déployé sur ses trois sites. Elle s'est vue attribuer cette certification par l'AFNOR, sans réserve, et avec 6 points forts, pour ses activités de " Conception, développement et maîtrise de la production de solutions de prévention et de lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires " pour une durée de 3 ans, avec réévaluation annuelle.Valeo intègre le nouvel indice " CAC 40 ESG " qui regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance.Pour forcer Veolia à abandonner son projet de rachat, ou à relever significativement son offre, Suez a activité la fondation néerlandaise rendant incessible Suez Eau France. De quoi susciter la colère du numéro un mondial de l'environnement. Selon Les Echos, outre qu'il demande au juge en référé la suspension des effets de cette activation jusqu'à la prochaine assemblée générale de Suez, le groupe va envoyer dans les prochains jours à chaque administrateur une mise en demeure d'indiquer le sens de son vote sur le sujet.