Les incertitudes politiques et les nouvelles tensions sur le marché obligataire ont nettement pesé sur la tendance hier en Europe, l'indice CAC40 ayant terminé en forte baisse de 1.56% à 7508 points.



Sur le front des valeurs, seules Orange et Stellantis surnagent avec des gains respectifs de 0.51% et 0.3%. Dassault Systèmes a en revanche décroché de 5.15%, Saint Gobain a perdu 3.09%, Airbus 2.83%, Vinci 2.41%, Cap Gemini 2.37%, BNP Paribas 2.35%, Téléperformance 2.31%, Total 2.26% et Société Générale 2.22%.



Avant l'inflation américaine jeudi et le coup d'envoi des trimestriels vendredi, les indices américains ont pour leur part clôturé en ordre dispersé après de nouveaux records. Le Dow Jones a reculé de 0.13% à 39291 points, le S&P500 et le Nasdaq100 ont gagné 0.07% après l'intervention de Jerome Powell. La probabilité d'une baisse de taux est septembre est désormais de plus de 73%.



Ce matin, le CAC40 s'effrite encore de 0.15% en préouverture.

Graphiquement, la dynamique est baissière sous les 7600 points et l'indice pourrait prochainement retourner ses récents plus bas, dans la zone des 7456 points.