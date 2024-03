En attendant la décision de la BCE sur les taux, la bourse de Paris a clôturé en légère hausse de 0.28% à 7954 points hier, après la publication de l'enquête ADP qui a fait état de 140K créations dans le secteur privé aux Etats-Unis (111K le mois dernier).

L'enquête JOLTS ressort à 8.86M contre 8.89M précédemment.

Jerome Powell a par ailleurs laissé la porte ouverte à une baisse de taux cette année, tout en conservant une approche prudente alors que l'inflation s'est contractée mais pas suffisamment pour rejoindre la cible des 2%. Le consensus table sur une première baisse de taux en juin à 58.1%.



Sur le front des valeurs, Legrand a gagné 2.65%, Renault 2.29%, Alstom 1.76%, Total 1.39% et Engie 1.24% tandis que Thalès a perdu 2.58%, Vivendi 1.64%, Pernod Ricard 1.56% et Téléperformance 1.15%.



Les indices américains ont également terminé dans le vert, le Dow Jones s'est adjugé 0.2% à 38661 points, le S&P500 a progressé de 0.51% à 5104 points et le Nasdaq100 de 0.67%.



Le CAC40 devrait toutefois ouvrir sur une note hésitante ce matin (-0.25%), dans un contexte de prudence alors que la BCE devrait laisser ses taux inchangés.



Techniquement, on continuera de surveiller la sortie des 7900/7977 points pour agir.