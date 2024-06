Les places européennes évoluent globalement dans le vert ce vendredi, en attendant les données sur l'inflation américaine, avec la publication de l'indice Core PCE à 14h30.

Le CAC40 cède quant à lui 0.4% à 7500 points, à l'approche des élections législatives dimanche.



Autres statistiques au programme, les dépenses et revenus des ménages seront publiés à 14h30, l'indice PMI de Chicago à 15h45 et l'indice du Michigan à 16h.



Au niveau des valeurs, ArcelorMittal s'adjuge 1.8%, Renault 1%, Axa et Total 0.7% tandis que L'Oréal perd 3.5%, Airbus 1.7M, Hermès 1.4%, Edenred et Cap Gemini 1.3%.



Graphiquement, le CAC40 revient tester la zone des 7464 points, correspondant à ses plus bas d'il y a quinze jours. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7400 points puis 7350/7300 points.