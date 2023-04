Marchés: les craintes de récession pèsent en Asie, l'Europe prudente

Paris (awp/afp) - Les craintes de récession ont pesé jeudi sur les places asiatiques et en Europe. Les investisseurs attendaient placidement un rapport clé sur l'emploi américain qui pourrait guider la banque centrale américaine pour ses taux d'intérêt.

En Asie, Tokyo a lâché 1,22%, Shanghai a fini à l'équilibre et Hong Kong cédait 0,34% vers 09h15.

Les indices européens se gardaient de tout empressement avant le long week-end de Pâques et la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi, jour férié pour les marchés. Vers 09h25, Paris prenait 0,21%, Francfort 0,19% et Londres 0,43% au lendemain d'une séance négative. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI progresser de 0,64% peu après 10h00.

Depuis le début de la semaine, plusieurs statistiques illustrant le ralentissement économique aux Etas-Unis ont alimenté les craintes de récession, les investisseurs se demandant si la banque centrale américaine n'a pas été trop loin dans le durcissement monétaire en voulant combattre l'inflation. "Il semble que les marchés veulent croire que l'économie ralentit, ce qui est vraisemblablement le cas, que les récentes hausses de taux sont en cause et que la Fed va devoir bientôt changer l'orientation de sa politique monétaire", analyse Michael Hewson pour CMC Markets.

Alors qu'ils espéraient depuis des mois des signes de détente du marché du travail américain et un ralentissement économique pour entrevoir une fin prochaine des cycles de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed), les investisseurs s'inquiètent désormais de la santé de la première économie mondiale. Des créations d'emplois privés plus faibles que prévu en mars et surtout le ralentissement plus fort qu'attendu de l'activité dans les services (ISM) publié mercredi aux Etats-Unis suscitent des craintes parce qu'ils font planer un risque de contraction.

Selon les experts, les données des prochains jours sur l'emploi et l'inflation seront déterminantes pour savoir si la banque centrale américaine (Fed) augmentera ou non à nouveau de 25 points de base son taux directeur lors de sa prochaine réunion en mai. Mais selon M. Hewson, au vu de l'inflation qui reste élevée, il ne faut pas s'attendre à un pivot précipité de la Fed qui en viendrait à baisser ses taux, un schéma dans lequel se complaisent les marchés actuellement.

Ailleurs, les nouvelles sont plus positives: en Chine, l'activité dans les services a connu en mars sa plus forte accélération en plus de deux ans après l'abandon des restrictions sanitaires contre le Covid. Mais cette bonne nouvelle pour les investisseurs était contrebalancée par les tensions géopolitiques en Asie-Pacifique, sur fond de la visite en Californie de la présidente de Taïwan.

En Allemagne aussi, le risque d'une récession s'éloigne: après la forte hausse des commandes industrielles et le bond des exportations en février, la production industrielle a augmenté plus que prévu en février. De son côté, la banque centrale de l'Inde a surpris les marchés en maintenant jeudi son taux directeur inchangé à 6,5%, après six hausses successives depuis mai 2022, invoquant "l'incertitude sans précédent" du contexte géopolitique et des marchés financiers.

Rakuten Bank moins valorisée

Le titre Rakuten Group a reculé de 0,64%. La fourchette de prix par action pour l'introduction en Bourse de sa filiale Rakuten Bank, prévue le 21 avril à Tokyo, a été abaissée mercredi à 1300-1400 yens, contre une fourchette indicative de 1630-1960 yens précédemment.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se stabilisait par rapport au dollar, qui se négociait à 131,31 yens pour un billet vert vers 09h15, contre 131,32 yens mercredi à 23h00. L'euro gagnait 0,10% contre le dollar, à un euro pour 1,0915 dollar.

Le marché du pétrole était dans le rouge: vers 09h15, le baril de WTI américain cédait 0,53% à 80,20 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,51% à 84,69 dollars.

afpp/vj