En l'absence de réel catalyseur, le CAC40 a cédé du terrain hier, en attendant les prochaines publications de sociétés. Wall Street était par ailleurs fermée pour le Martin Luther King Day et la hausse des rendements obligataires a pesé sur la tendance. Philip Lane, chef économiste de la BCE, a notamment estimé durant le week-end qu'une réduction trop rapide des taux pourrait alimenter une nouvelle vague d'inflation.

L'indice parisien a terminé en repli de 0.72% à 7411 points.



Du côté des valeurs, Orange a gagné 2.15%, Unibail 1.35%, Cap Gemini 1.25% et Danone 1.1% tandis que L'Oréal a perdu 4.76%, Essilor 4.04%, Téléperformance 2.62% et Thalès 2.19%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait subir de nouveaux dégagements, dans le sillage des places asiatiques, avec un repli initial de 0.4%. Les opérateurs prendront connaissance de l'indice Zew en Allemagne à 11h, de l'indice Empire State manufacturier à 14h30 ainsi que des résultats de Morgan Stanley et Goldman Sachs à 13h30.



Techniquement, le mouvement de consolidation se poursuit et il faudra attendre la sortie des 7350/7480 points pour renouer avec une dynamique affirmée.