Pénalisé par la hausse des rendements obligataires, des indices PMI décevants en Chine et la contraction de l'activité manufacturière en zone euro et aux Etats-Unis, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.16% à 7530 points hier. Elle avait touché 7610 points en tout début de journée avant rapidement rendre ses gains.



Société Générale a gagné 2.46%, Orange 1.82%, Crédit Agricole 1.65%, Bouygues 1.58%, Danone 1.52% tandis que Pernod Ricard a perdu 2.63%, Dassault Systèmes 2.35%, Schneider Electric 1.6%, L'Oréal 1.52% et Kering 1.49%.



Les indices américains ont quant à eux débuté l'année en nette baisse, dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones a grapillé 0.07% à 37715 points, le S&P500 a cédé 0.57% à 4742 points et le Nasdaq100 1.68%.



Le CAC40 devrait ainsi afficher un repli initial de 0.3% ce matin.

Graphiquement, la consolidation se poursuit. La zone des 4780 points ralliée hier devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7445/7414 points.