Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes repartaient nettement à la baisse jeudi, au lendemain d'un fort rebond, après plusieurs séances de fort recul lié aux répercussions du conflit russo-ukrainien.

Vers 10h, la Bourse de Paris perdait 1,64%, Francfort reculait de 1,67%, Milan de 1,97%, après avoir cédé plus de 2% plus tôt. Londres, plus résilient depuis le début de la crise, cédait 0,68%.

La veille, les places boursières occidentales avaient connu un fort rebond avec des taux de variation dépassant les 7% en Europe.

Cette bouffée d'air était cependant de l'ordre du "rebond technique", après plusieurs séances de nette baisse, même si le possible abandon d'une demande d'adhésion à l'Otan de la part de l'Ukraine et la chute du pétrole, malgré un embargo américain sur les hydrocarbures russes, ont appuyé cette tendance.

De plus, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que "des compromis (pouvaient) être faits" et sont "la seule façon de sortir de cette situation".

Jeudi matin, les Bourses de Tokyo (+3,94%), Hong Kong (+1,27%) et Shanghai (+1,22%) ont rattrapé ce rebond.

Le pétrole, lui, repartait à la hausse, à la suite de déclarations des Emirats arabes unis tempérant les espoirs d'une hausse de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

En Ukraine, les combats ne faiblissent pas, un hôpital pédiatrique a été visé par des bombardements à Marioupol et l'armée russe se rapprochait jeudi de Kiev.

Vendredi, les ministres des affaires étrangères des deux pays sont réunis, pour la première fois depuis le début de l'invasion, en Turquie pour des pourparlers qui ont débuté vers 08H30 GMT.

En plus des informations sur le front ukrainien, les investisseurs suivront attentivement la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), la première depuis le début du conflit.

La BCE avait ouvert en février la voie à une "normalisation" de sa politique après deux ans de soutiens massifs à l'économie face à la pandémie de Covid-19. Les analystes misaient sur un possible relèvement, en fin d'année, des taux directeurs, toujours historiquement bas.

Mais avec une guerre aux portes de l'Europe et les sanctions prises contre la Russie, le risque de "stagflation", combinaison redoutée d'inflation et de stagnation économique, a "clairement augmenté", observe Carsten Brzeski, économiste à ING.

Ce contexte place la BCE "entre le marteau et l'enclume" souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote, avec d'un côté le "besoin de soutien des entreprises pour garder la tête hors de l'eau" et d'un autre côté une inflation déjà élevée qui "limite" son "champ d'action".

La publication de l'indice des prix à la consommation de février aux Etats-Unis est également au programme. Pour Ipek Ozkardeskaya, une "mauvaise surprise" n'est pas à exclure "étant donné les circonstances actuelles".

"La question est de savoir dans quelle mesure la hausse de l'inflation pourrait modifier les anticipations de la Réserve fédérale (Fed)", ajoute l'analyste.

Le pétrole repart en hausse

La flambée récente des prix des matières premières va à coup sûr peser sur l'inflation selon les analystes, à commencer par la hausse des prix de l'énergie.

Vers 09h50, le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 3,95% à 1195,55 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, montait de 3,78% à 112,73 dollars. Encore loin de leurs pics de lundi.

Le gaz naturel européen grappillait 0,27% à 156,6 euros le mégawattheure (MWh), après un record à près de 350 euros le MWh lundi.

Après les yoyos des jours précédents, les secteurs les plus exposés à la Russie connaissaient des variations moins spectaculaires.

Les bancaires reculaient encore: de 4,10% pour Commerzbank ou encore de 2,40% pour la Société Générale.

L'automobile souffrait aussi, à l'instar de Renault (-3,46%), Mercedes-Benz (-3,42%) ou BMW (-3,25%).

Le luxe était délaissé, Burberry lâchait 2,66%, Hermès 3,12%, Richemont 2,82% et Salvatore Ferragamo 2,18%.

afp/ck