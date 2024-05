En attendant les minutes de la Fed, les résultats de Nvidia demain et quelques indicateurs d’activité en fin de semaine, le CAC40 recule de 0.78% à 8131 points aujourd’hui, dans le sillage des valeurs financières et des semi-conducteurs.



Société Générale perd 2.2%, STM 1.7%, Pernod Ricard et Crédit agricole 1.3%, Edenred 1.2% et Bouygues 1.1%. A l’opposé, Dassault Systèmes gagne 1.1%, Cap Gemini 0.7% et Téléperformance 0.3%.



Aucune statistique n’est au programme mais plusieurs banquiers centraux s’exprimeront en deuxième partie de séance.

En données horaires, pas de changement. On maintiendra un biais baissier sous les 8167 points, plus hauts du jour. L’enfoncement de la zone des 8121 points suggérerait une poursuite des dégagements avec les 8078 points comme nouvel objectif.