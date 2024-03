En l'absence de statistique majeure et malgré la hausse des rendements obligataires, la bourse de Paris a réduit ses pertes hier en fin de journée, pour finalement clôturer en repli de 0.1% à 8019 points.



Eurofins a gagné 2.04%, Unibail 1.66%, Bouygues 0.9%, Crédit Agricole 0.85% et Stellantis 0.84% tandis qu'Alstom a cédé 2.33%, Publicis 1.99% et Thalès 1.78%.

Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé en attendant les données sur l'inflation américaine. Le Dow Jones a engrangé 0.12% à 38769 points, le S&P500 a reculé de 0.11% à 5117 points et le Nasdaq100 de 0.37%.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre sa marche en avant aujourd'hui et inscrire de nouveaux records dès l'ouverture, comme en témoignent les contrats Futures en hausse de 0.5%.



Techniquement, comme évoqué hier, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus de la zone des 7977 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures.