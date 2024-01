En attendant les publications des GAFAM, la décision de la Fed sur les taux mercredi et le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note hésitante et terminé en timide hausse de 0.09% à 7640 points hier.



Sur le front des valeurs, Thalès a gagné 1.63%, Danone 1.55%, Essilor 1.31% et Total 0.99% tandis que Bouygues a cédé 3.38%, Crédit Agricole 1.59%, Carrefour 1.58% et Pernod Ricard 1.37%.



En légère baisse à l'ouverture, les indices américains ont quant à eux accéléré à la hausse en deuxième partie de séance, aidés par la détente des rendements obligataires. Le Dow Jones s'est adjugé 0.59% à 38333 points, le S&P500 a engrangé 0.76% à 4927 points et le Nasdaq100 1.01%.



Le CAC40 devrait ainsi inscrire un nouveau record dès les premiers échanges, avec un gain initial de 0.3%.

La séance sera ponctuée par le PIB en zone euro à 11h puis par l'indice Case Shiller à 15h, l'indice du Conference Board et l'enquête JOLTS à 16h.

General Motors et Pfizer publieront leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street puis Microsoft, Alphabet et AMD après la clôture américaine.

En données horaires, la tendance demeure haussière au-dessus des 7607 points. Le débordement des 7653 points semble de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 7700 points.