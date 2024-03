La bourse de Paris a franchi hier le seuil des 8000 points pour la première fois de son histoire et clôturé en hausse de 0.77% à 8016 points, après le statu quo de la BCE et les annonces de Christine Lagarde.

La banque centrale européenne a abaissé ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2024, laissant par ailleurs la porte ouverte à une baisse de taux en juin, comme ce devrait également être le cas pour la Fed.

Les technos et les financières étaient ainsi à l'honneur. STM a gagné 3.5%, Unibail 2.45%, Cap Gemini 2.16%, Crédit Agricole 2.11% et BNP Paribas 1.96% tandis que Téléperformance a décroché de 2313%. Safran a cédé 1.06%, Carrefour 1.05% et Thalès 0.75%.

Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 217K, la balance commerciale à -67.4B (-64.2B le mois dernier) et productivité progresse de 3.2%.

Les indices américains ont eux aussi inscrit de nouveaux records, le Dow Jones a gagné 0.34% à 38791 points, le S&P500 a engrangé 1.03% à 5157 points et le Nasdaq100 1.56%.



En attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30, le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée avec un gain initial de 0.1%.



Graphiquement, la tendance est haussière au-dessus des 7977 points. L'indice pourrait prochainement rallier les 8050 points voire 8100 points par extension.