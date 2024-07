CAC 40 : Nouvelle séance de repli à Paris

Par Le 09 juillet 2024 à 11:26Par Laurent Polsinelli Partager Négative sous les 7627 PTS Objectif de cours: 7543 PTS Les incertitudes politiques en France continuent de peser sur la tendance aujourd'hui, à l'image du CAC40 qui cède actuellement 0.46% à 7592 points.



Au niveau des valeurs, Stellantis gagne 0.6%, Orange 0.5% avec Eurofins et Thalès 0.4%. A l'opposé, Dassault Systèmes perd 4.2%, Cap Gemini 2.1%, Renault et Crédit Agricole 1.7%, Total et BNP Paribas 1.6%.



Aucune statistique majeure n'est attendue aujourd'hui mais Jerome Powell s'exprimera à 16h.

La prudence pourrait rester de mise avant l'inflation américaine jeudi et le coup d'envoie de la saison des résultats vendredi.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 reste enfermé au sein du range 7456/7746 points. Un biais baissier restera privilégié avec les 7543 points comme premier objectif. Sous ce niveau, l'indice pourrait rapidement retourner tester ses récents points bas. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.